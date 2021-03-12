Более 2 тысяч человек прошли обследование на томографе, приобретенном при софинансировании компании En+ Group

Более 2 тысяч человек прошли обследование на компьютерном томографе, приобретенном при софинансировании компании En+ Group в 2019 году. Стоимость оборудования для Красночикойской центральной районной больницы составила 11 млн руб., 5 из которых по соглашению о социально-экономическом партнерстве с Администрацией муниципального района «Красночикойский район» выделила компания.

Компьютерный томограф получили впервые за всю историю больницы. Перед установкой техники кабинет под новое оборудование отремонтировали. Также для проведения обследований прошли обучения специалисты медучреждения. Новый томограф решает вопрос доступности медицинской помощи в сельских районах. Ранее подобные обследования всех отделов организма человека без боллюстного контрастирования было доступного жителям района в ближайшем городе Петровский Завод в 140 км от районного центра. Подход к развитию территорий был заложен основателем компании Олегом Дерипаской, и, как показало время, это эффективное управленческие решение, требующее значительных финансовых ресурсов, но и приносящих существенный эффект.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»:

- Устойчивое развитие бизнеса тесно связано с развитием региона его присутствия. Компания Разрезуголь – молодое, перспективное горное предприятие нового поколения. Здесь мы реализуем передовые технологические методы отработки месторождения. И важно, чтобы наши квалифицированные кадры жили и работали в комфортной среде, в том числе в рамках доступности и качества медицинского обслуживания.

Василий Черепанов, и.о. главного врача ГУЗ Красночикойская ЦРБ:

- С помощью компьютерной томографии можно провести диагностику практически всего организма, ставить более точные диагнозы. Еще мы получили возможность выявлять онкологические заболевания. А в период пандемии особенно актуально обследование органов грудной клетки, которое позволяет увидеть признаки коронавирусной пневмонии. На КТ приезжают не только жители Красночикойского района, но и соседних муниципалитетов.

Светлана Стрекаловская, председатель Совета МР «Красночикойский район»:

- Жители района неоднократно просили приобрести томограф в Красночикойскую ЦРБ, однако Министерство здравоохранения Забайкальского края не согласовывали закупку данного оборудования в связи с малочисленностью района. Тогда родилась идея приобрести томограф «вскладчину». Компания Разрезуголь отреагировала на данное предложение и выделила почти половину необходимого бюджета.