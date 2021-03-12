В Иркутске наркоман возил на капоте полицейского

В Иркутске арестован 39-летний мужчина, совершивший наезд автомобилем на сотрудника полиции. Ему предъявлено обвинениев совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), сообщает Следственный комитет по Иркутской области.

Установлено, что 4 марта оперуполномоченный отдела полиции при исполнении своих должностных обязанностей находился возле жилого дома на ул. Розы Люксембург. Сотрудник полиции потребовал выйти из автомобиля водителя, скрывавшегося за ряд совершенных краж из строительного гипермаркета. Мужчина, будучи в состоянии наркотического опьянения, резко начал движение, сбив при этом сотрудника полиции. Последний, оказавшись на капоте автомобиля, успел ухватиться рукой за выступ капота. В ходе движения полицейский требовал немедленно остановиться, на что водитель не реагировал. При этом он увеличивал скорость, маневрируя между другими автомобилями на проезжей части, пытался сбросить сотрудника полиции с капота.

В результате мужчина был задержан. По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.