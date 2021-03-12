4 млрд рублей направлено на соцподдержку по оплате ЖКУ в Приангарье

В 2020 году социальную поддержку по оплате жилья и коммунальных услуг получили 516,4 тыс. жителей Иркутской области. Средний размер социальной поддержки в расчете на 1 пользователя составил 643 рубля в месяц, сообщает Иркутскстат.

Фактические расходы на предоставление социальной поддержки составили почти 4 млрд. рублей, они полностью возмещены за счет бюджетных средств во всех муниципальных образованиях.

Общий объем бюджетных средств, предусмотренных на социальную поддержку граждан в части оплаты жилищно-коммунальных услуг, увеличился за год на 5,8%. (за 10 лет – в 1,5 раза).