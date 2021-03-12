Игорь Кобзев рассказал о планах благоустройства в пяти городах Иркутской области

Иркутская область в лидерах рейтинга по Сибири в конкурсе проектов создания комфортной городской среды. В этом году начнется работа сразу по пяти проектам, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

– Первый – «Байкальск – город жизни на берегу Байкала». Приведем в порядок одну из центральных площадей города. Пока она совершенно не похожа на место, в котором приятно провести время. До конца года установим сцену, обустроим скейт-парк для молодежи. Должно получиться отличное место для семейного отдыха.

О проекте «Город-остров» в Киренске я коротко писал на днях. Он довольно обширный. Набережная будет деревянной. На ней установим интерактивный памятник, минирампу скейт-парка, световые буквы, декоративные светильники.

В Тайшете благоустроим главный городской парк. Он станет зоной спорта и отдыха. В проекте вело-пешеходный мост, открытый амфитеатр, стена для творчества.

В Нижнеудинске вообще проект один, а объекта два. Парк и набережная. Они станут большим пространством, где можно будет погулять, поиграть в пляжный волейбол, или посетить культурно-досуговый центр.

Интересная концепция благоустройства в Усолье-Сибирском. Там займемся озером Молодежное. Оно недалеко от въезда в город. Знаю, что там любят отдыхать горожане. И они очень ждут преображения озера. Для начала там нужно убрать берег от мусора. Помогут волонтеры. Потом разместим детские и спортивные площадки. Поучаствуют в благоустройстве и инвесторы, – поделился информацией глава региона.

По словам Игоря Кобзева, все эти проекты сделают жизнь горожан лучше и комфортнее.

Напомним, что в этом году на реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Иркутской области направят более 1,2 млрд рублей. Всего в благоустройстве территорий Приангарья в 2021 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» примут участие 85 муниципалитетов. Станут комфортными 161 дворовая территория многоквартирных домов и 99 общественных пространств.

Проголосовать за территорию, которая нуждается в благоустройстве по программе «Формирование комфортной городской среды», жители смогут с 26 апреля по 30 мая на специальном сайте http://za.gorodsreda.ru.