Вспышка коронавируса выявлена в Нижнеудинском районе Приангарья

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области на 12 марта 2021 года. Согласно ее данным, 199 случаев коронавируса выявили в Приангарье за сутки. Вспышка коронавируса зафикисрована в Нижнеудинском районе, где обнаружено 36 новых случаев COVID-19.
Из 199 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 81 (всего 20 471),
- в Нижнеудинском районе – 36 (всего 834),
- в Ангарске – 17 (всего 5 456),
- в Иркутском районе – 12 (всего 3 846),
- в Качугском районе – 12 (всего 183).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 20 471,
- Ангарск – 5 456,
- Усть-Илимск – 3 870,
- Иркутский район – 3 846,
- Братск – 3 375.
Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 58,3 тыс. человек.
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12 марта 2021
Ранее губернатор Иркутской области заявлял, что заболеваемость коронавирусом в регионе снижается. На данный момент привито от коронавирусной инфекции 67 117 человек, полный курс вакцинации получили 29 881 человек. Треть всех вакцинированных – жители региона старше 60 лет.