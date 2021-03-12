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Вспышка коронавируса выявлена в Нижнеудинском районе Приангарья

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области на 12  марта 2021 года. Согласно ее данным, 199 случаев коронавируса выявили в Приангарье за сутки. Вспышка коронавируса зафикисрована в Нижнеудинском районе, где обнаружено 36 новых случаев COVID-19.

Из 199 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 81 (всего 20 471),
  • в Нижнеудинском районе – 36 (всего  834),
  • в Ангарске – 17 (всего  5 456),
  • в Иркутском районе – 12 (всего 3 846),
  • в Качугском районе – 12 (всего 183).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 20 471,
  2. Ангарск – 5 456,
  3. Усть-Илимск – 3 870,
  4. Иркутский район – 3 846,
  5. Братск – 3 375.

Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 58,3 тыс. человек.

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Ранее губернатор Иркутской области заявлял, что заболеваемость коронавирусом в регионе снижается. На данный момент привито от коронавирусной инфекции 67 117 человек, полный курс вакцинации получили 29 881 человек. Треть всех вакцинированных – жители региона старше 60 лет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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