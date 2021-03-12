Вспышка коронавируса выявлена в Нижнеудинском районе Приангарья

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области на 12 марта 2021 года. Согласно ее данным, 199 случаев коронавируса выявили в Приангарье за сутки. Вспышка коронавируса зафикисрована в Нижнеудинском районе, где обнаружено 36 новых случаев COVID-19.

Из 199 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 81 (всего 20 471),

в Нижнеудинском районе – 36 (всего 834),

в Ангарске – 17 (всего 5 456),

в Иркутском районе – 12 (всего 3 846),

в Качугском районе – 12 (всего 183).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 20 471, Ангарск – 5 456, Усть-Илимск – 3 870, Иркутский район – 3 846, Братск – 3 375.

Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 58,3 тыс. человек.