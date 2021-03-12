Глава Россельхозбанка и Губернатор Забайкалья обсудили мелиорацию земель и поддержку фермерских хозяйств

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов и Председатель правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов 10 марта обсудили перспективы развития сельского хозяйства в регионе. Основными темами разговора стала поддержка сельскохозяйственных инвестпроектов, реализация программы сельской ипотеки, использование цифровой платформы Россельхозбанка для поддержки фермеров Своё Родное, подготовка кадров в АПК. Особое внимание участники встречи уделили вопросам земледелия и животноводства в Забайкалье.

«У Забайкалья большой сельскохозяйственный потенциал. Особенно мы хотим максимально раскрыть наши возможности в сфере растениеводства и животноводства», - сказал Александр Осипов.

Он отметил, что в Забайкалье почти 2 миллиона гектаров пахотных земель и около 7 миллионов гектаров пастбищ. Такие масштабы позволяют содержать несколько миллионов голов скота и выращивать несколько миллионов тонн зерна.

«Но отмечу, что юг Забайкалья является засушливым для земледелия. И здесь важно найти особый подход для развития этого направления», - добавил глава региона.

В ходе обсуждения участники пришли к мнению, что необходимо проведение мелиорации земель. Борис Листов отметил, что это станет «эффективным инструментом для развития земледелия на юге Забайкалья».

Борис Листов также обратил внимание на новую цифровую платформу Россельхозбанка Своё Родное, которая позволяет жителям края получить непосредственный доступ к местным фермерским продуктам без торговой наценки и посредников, а фермерам – существенно расширить каналы сбыта.

«Труд фермеров вызывает особое уважение, поскольку работа на земле непростая и очень важная. Ведь фермеры вносят огромный вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей страны. Это свои люди для нас, главные клиенты и партнеры Россельхозбанка. Чтобы помочь фермерским хозяйствам России, мы запустили цифровую платформу Своё Родное. Это новые каналы сбыта фермерской продукции и услуг. А потребители получают, в свою очередь, качественную здоровую еду и возможность полноценного отдыха на природе», - отметил Борис Листов.

Участники встречи выразили уверенность, что к платформе Своё Родное необходимо подключить как можно больше фермерских хозяйств Забайкалья – в интересах граждан и бизнеса региона.

Офисы Россельхозбанка представлены в 91% районов Забайкальского края и покрывают 100% сельских территорий. За 20 лет РСХБ вложил в экономику региона более 49 млрд руб., в т.ч. в АПК более 24 млрд руб. Доля Банка на региональном рынке АПК – 46%. Кроме того, РСХБ – единственный банк, который финансирует сезонные работы в регионе.