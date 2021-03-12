Россельхозбанк начал прием заявок на покупку активов Товарковского сахарного завода

Дочерняя структура АО «Россельхозбанк» ООО «ТД «Агроторг» выставила на торги активы Товарковского сахарного завода, принадлежащие компаниям группы АО «Россельхозбанк» с 2015 года. Продаваемые мощности: завод по производству сахарного песка и сельхозпредприятие, обеспечивающее завод сахарной свеклой (ООО «Агроторг Товарково», ООО «Агроторг Урожайное»). Заявки принимаются до 24.03.2021 г. на электронной торговой площадке «Фабрикант».

Товарковский сахарный Завод, запущенный в эксплуатацию в 1957 году, расположен в Богородицком районе Тульской области в пос. Товарковский. В 2015 году, после его приобретения группой АО «Россельхозбанк», на заводе было установлено новое оборудование, которое позволило увеличить среднесуточную мощность по переработке сахарной свеклы до 3 тыс. тонн в сутки, а производство сахара до 40-45 тыс. тонн за сезон. В 2019 году на заводе запущено производство экспортной продукции – гранулированного жома.

Активы Товарковского сахарного завода, расположенные на земельных участках общей площадью 396 тыс. кв. м., включают:

- Промышленные трубопроводы протяженностью 3,5 км (2 артезианские скважины);

- Источник энергоснабжения (подстанция ТП-35);

- Собственную котельную;

- Два железнодорожных пути протяженностью 4 км и 1,8 км;

- Жилые и нежилые помещения: 8 квартир, общежитие, административное здание, гаражи, производственные цеха, сооружение земляных отстойников на полях фильтрации, магазин-столовая, дом животновода, свинарники, склады и прочее;

- Собственные складские помещения, позволяющие единовременно хранить до 30 тыс. тонн готовой продукции и до 85 тыс. тонн сахарной свеклы;

- 428 единиц оборудования и 66 единиц транспортных средств (грузовой транспорт, трактора, комбайны).

Победителем торгов признается лицо, предложившее наибольшую цену. Организатором торгов является ООО «ТД «Агроторг», дочерняя структура АО «Россельхозбанк