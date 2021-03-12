Эпохальное событие: дана электроэнергия на Тайшетский алюминиевый завод

Значимое событие произошло 10 марта в город Тайшет Иркутской области. En+ Group дала первую электроэнергию с подстанции «Озерная» на Тайшетский алюминиевый завод. О том, как это было, – в фоторепортаже Алексея Головщикова.

En+ Group дала первую электроэнергию с подстанции «Озерная» на Тайшетский алюминиевый завод.

Фото: Алексей Головщиков.

Одноцепные линии электропередачи свяжут подстанцию «Озерная» и Тайшетский алюминиевый завод, обеспечив выдачу мощности Богучанской ГЭС. Для этого построены четыре высоковольтные линии ВЛ 220 кВ «Озерная-Тайшетский алюминиевый завод», (проложены параллельно друг другу на расстоянии 25 метров) общей протяженностью 2000 метров и волоконно-оптическая линия связи протяженностью 13,5 километра.

Уникальный объект

«Озерная» относится к подстанциям нового поколения, где применены самые современные разработки в области оперативного управления.

En+ Group дала первую электроэнергию с подстанции «Озерная» на Тайшетский алюминиевый завод.

Фото: Алексей Головщиков.

Глава региона Игорь Кобзев высоко оценил новый объект:

«Правительство Иркутской области давно и успешно сотрудничает с En+ Group. Компания реализует сложнейшие проекты по улучшению энергетической системы региона. Но даже на их фоне этот объект уникален».

За три года на ПС 500 кВ «Озерная» построено открытое распределительное устройство 500 кВ, смонтировано и введено в работу первичное оборудование 500 кВ (жесткая ошиновка 500кВ 1 и 2 СШ-500кВ, трансформаторы тока и напряжения, выключатели, разъединители), РП-10-1. Смонтирована группа однофазных автотрансформаторов 500кВ, трансформатор СН 220/35кВ. Выполнено строительство ОРУ-220кВ и смонтировано оборудование в объеме первого и второго пускового комплекса. Выполнено строительство и монтаж оборудования ОРУ-35кВ. Завершено строительство двух новых ячеек 500кВ в части подключения ВЛ 500кВ «Ангара-Озерная» и «БоГЭС-Озерная» с установкой управляемых шунтирующих реакторов 500кВ аналогично. Ранее в рамках проекта были возведены две линии 500 кВ между подстанциями «Озерная» и «Тайшет» — ВЛ-500 кВ №505, связавшая ПС «Озерная» с существующей подстанцией 500/110/35кВ «Тайшет», что позволило обеспечить надежный транзит и связь с Красноярской энергосистемой.

En+ Group дала первую электроэнергию с подстанции «Озерная» на Тайшетский алюминиевый завод.

Фото: Алексей Головщиков.

Импульс для развития промышленности

Ввод подстанции «Озерная» – это только начало в цепочке значимых событий в экономике региона. Запуск электроснабжения означает готовность для начала пусконаладочных работ на Тайшетском алюминиевом заводе. РУСАЛ, представляющий металлургический бизнес En+ Group, ранее сообщал о привлечении синдицированного кредита в размере 45 млрд рублей для достройки первого пускового комплекса Тайшетского алюминиевого завода.

En+ Group дала первую электроэнергию с подстанции «Озерная» на Тайшетский алюминиевый завод.

Фото: Алексей Головщиков.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса компании En+ Group:

«Подача напряжения на ЗРУ КПП Тайшетского алюминиевого завода с подстанции «Озерная» дает новый импульс развитию алюминиевой отрасли Приангарья. Предстоящий пуск Тайшетского завода, безусловно, послужит основой для развития экономики Иркутской области. И для нас важно, что Тайшетский алюминиевый завод будет обеспечен чистой энергией – энергией гидроэлектростанции. Инвестиции в проект за весь период строительства составили порядка 13 миллиардов рублей».

En+ Group дала первую электроэнергию с подстанции «Озерная» на Тайшетский алюминиевый завод.

Фото: Алексей Головщиков.

С высокими экологическими стандартами

Тайшетский алюминиевый завод – это новое высокотехнологичное предприятие, которое станет третьим алюминиевым заводом в регионе и одним из ключевых активов металлургического бизнеса En+ Group в Сибири.

В настоящее время в металлургический сегмент EN+ Group входят девять алюминиевых заводов, два из них находятся в Иркутской области: Иркутский и Братский алюминиевые заводы. Запуск предприятия в Тайшете, который запланирован в 2021 году, станет еще одним эпохальным событием в экономике Иркутской области.

En+ Group дала первую электроэнергию с подстанции «Озерная» на Тайшетский алюминиевый завод.

Фото: Алексей Головщиков.

Кроме того, ТаАЗ станет одним из самых экологичных предприятий в мировой алюминиевой отрасли и обеспечит создание около 3 тыс. рабочих мест в Иркутской области. После пуска он добавит почти 430 тыс. тонн к общему объему производственной мощности компании.

En+ Group дала первую электроэнергию с подстанции «Озерная» на Тайшетский алюминиевый завод.

Фото: Алексей Головщиков.

Сокращение выбросов парниковых газов – одна из стратегических целей En+ Group. Для ее достижения компания активно работает по таким направлениям, как модернизация предприятий, разработка и внедрение инновационных технологий, наращивает производство экологически чистого алюминия, чей «углеродный след» в несколько раз ниже среднеотраслевых показателей. Основатель компании En+ Group Олег Дерипаска определил базовые принципы и стратегический курс по экологическим программам компании. В январе 2021 года компания объявила о своем намерении достичь нулевого баланса выбросов парниковых газов (ПГ) к 2050 году и сократить минимум на 35% выбросы ПГ к 2030 году. Эти цели затрагивают все производственные процессы, включая производство алюминия, выработку тепло- и электроэнергии.

Благодаря близости Тайшетского завода к азиатским странам, компания сможет быстро и эффективно доставлять его продукцию на крупнейшие и наиболее перспективные рынки потребления алюминия.