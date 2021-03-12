«В искусстве самое главное – уметь думать». Искусство и креативное мышление обсудят на празднике чтения «День Ч»

Что значит креативное мышление в жизни современного человека? Какое значение оно имеет для успешной карьеры и как помогает находить нестандартные решения в бизнесе? Ответы на эти вопросы можно получить на Празднике чтения для детей и взрослых «День Ч». Мероприятие стартовало 12 марта и продлится всего два дня.

Как рассказали организаторы «Дня Ч», в этом году его главная тема – «Искусство и креативное мышление». Хедлайнерами праздника станут театровед из Санкт-Петербурга Татьяна Шеремет – она же автор первого в России научпоп-комикса о театре кукол, Илья Кабанов (Москва) – научный обозреватель сайта Тайга.инфо, которого уже знают иркутские поклонники «Дня Ч», и Влада Мяконькина – художественный редактор издательства «Самокат». От иркутян в программу праздника вошли популяризатор изобразительного искусства и автор блога FRTLIKBEZ Анастасия Сосновская и заместитель по работе со зрителями областного театра кукол «Аистёнок» Маргарита Подкорытова.

На встречах с гостями праздника предполагается обсудить вопросы, как через чтение книг об искусстве не только «разжечь» любопытство ребёнка к разным видам творчества, но и развить его креативное мышление. Об этом сами гости рассказали на пресс-конференции, посвящённой открытию «Дня Ч».

– Сейчас в искусстве самое главное – уметь думать, а не уметь рисовать, например, - утверждает Влада Мяконькина. – А этому, к сожалению, в наших школах не учат. Вас могут научить рисовать гипсовую голову, но дальше вам эти умения не пригодятся – пока вы не включите голову и не начнёте думать, вы ничего не достигнете.

Встреча с Владой пройдёт в Галерее Революции в субботу 13 марта в 13 часов. Она расскажет, что значит обложка для книги, и как креативный подход дизайнера к книжной графике помогает продавать книги. В этот же день, часом позже свою лекцию «Пчёлы, космос и Сибирь» – об открытиях 2020 года – прочитает Илья Кабанов.

– Я открываю свой рассказ очень яркой фотографией Солнца, которую учёные получили в прошлом году на одном из гавайских телескопов, – сделал небольшой спойлер своей лекции Илья. – Это самый чёткий снимок, полученный с Земли, ничего подобного раньше не было. На фото видны ячейки раскалённой плазмы, которая поднимается из недр солнца. Всё это похоже немножко на пчелиные соты, а поскольку пчёл я люблю, они будут «проходить» через всю мою лекцию.

13 марта также будет проходить мероприятие в театре кукол «Аистёнок» – «По ту сторону кулис. Путешествуем по театру и учимся делать спектакль дома» – с участием Татьяны Шеремет.

– Очень многие взрослые люди не любят театр кукол, в их сознании существует очень много мифов, которые надо развенчивать. Как раз для взрослых я расскажу на мероприятии о современной детской литературе и почему театру кукол надо браться за постановку этих произведений. Я убеждена, что современным детям нужны новые истории, а не только «Золушки», «Спящие красавицы», «Красные шапочки» и «Колобки», - анонсировала свою лекцию Татьяна.

«День Ч» в Иркутске:

(вход на все события «Дня Ч» бесплатный по обязательной предварительной регистрации, количество мест ограничено)

13 марта, 11.00-15.00 – лекторий для взрослых

Спикеры: научный журналист Илья Кабанов (Москва), театровед и автор комикса о кукольном театре Татьяна Шеремет (Санкт-Петербург), популяризатор изобразительного искусства, дизайнер, автор блога ARTLIKBEZ Анастасия Сосновская (Иркутск), документальный фотограф, автор курсов по созданию фотоисторий и по изучению мобильной фотографии Антон Климов (Иркутск)

Место проведения: ТВЦ “Галерея Revолюция”, ул. Карла Маркса, 40

Регистрация по ссылке: https://prazdnikchtenia.timepad.ru/event/1571725/

13 марта, 13.00-15.00 – мастер-классы для подростков

Спикеры: популяризатор изобразительного искусства, дизайнер, автор блога ARTLIKBEZ Анастасия Сосновская (Иркутск), документальный фотограф, автор курсов по созданию фотоисторий и по изучению мобильной фотографии Антон Климов (Иркутск)

Место проведения: ТВЦ “Галерея Revолюция”, ул. Карла Маркса, 40

Регистрация по ссылке: https://prazdnikchtenia.timepad.ru/event/1571765/

Театр кукол «Аистенок»:

13 марта, 15.00 – «Театр кукол и современная литература. Как они могут помочь родителям и педагогам» (18+)

Запись по телефону 89041203799

13 марта, 17.00 – «По ту сторону кулис. Путешествуем по театру и учимся делать спектакль дома» (для детей 6-10 лет и родителей)

Запись по телефону 89041203799



«День Ч» – праздник чтения для детей и взрослых. Проводится в Иркутске с 2018 года, в Усть-Куте – с 2019 года. Формат мероприятия предполагает знакомство с миром книг для всех возрастных групп: отдельная программа готовится для детей, подростков, родителей и педагогов. Проект праздника «День Ч» вошел во всероссийский Образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2018», а в 2019 году был признан лучшим на VI Международном педагогическом форуме в г. Сочи.

Группы праздника чтения «День Ч» в соцсетях:

Фейсбук: https://www.facebook.com/prazdnikchtenia/

ВКонтакте: https://vk.com/prazdnikchtenia

Инстаграм: https://www.instagram.com/prazdnikchtenia/

Сайт: http://prazdnikchtenia.ru/

Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта – лицензированный партнер Гёте-Института – работает в Иркутске с 2009 года. Основная специализация – курсы немецкого языка, поддержка в регионе культурных проектов и развитие культурных, академических и экономических связей с Германией. На базе Центра работает экзаменационный центр: в Иркутске можно сдать международные экзамены для последующей работы, учебы или практики в Германии, пройти подготовку к международным экзаменам по немецкому и английскому языкам.

Детский магазин «Кукуля» – иркутский магазин натуральных игрушек и интересных книг для детей и взрослых, культурное пространство для иркутских детей и родителей. «Кукуля» регулярно проводит проекты, направленные на популяризацию чтения в городе («Книжная поляна»). Директор «Кукули» Мария Бызова совместно с детским издательством «Настя и Никита» (г. Москва) организовала сбор средств на издание детской книги о Байкале (вышла в мае 2018 года).

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – крупнейший частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Компания основана в 2000 г. иркутскими предпринимателями, основные акционеры – председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых.

ИНК уделяет значительное внимание развитию социальной и культурной сферы в регионах присутствия: в частности, поддерживает творческие акции и фестивали, на долгосрочной основе помогает музеям, библиотекам и домам культуры, с каждым годом увеличивая перечень спонсируемых проектов.