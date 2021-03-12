В Иркутске сносят павильоны на рынке «Знаменский»

В Иркутске на территории рынка «Знаменский» вдоль улицы Баррикад приступили к демонтажу торгового объекта, состоящего из 12 павильонов. Работы выполняются по решению суда, так как данный объект капитального строительства был возведен без получения разрешения на строительство и расположен на муниципальном земельном участке, который не был предоставлен в установленном законом порядке. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Сергей Кладов.

– Все работы ведутся строго в соответствии с действующим законодательством. Демонтаж планируется завершить до конца марта. По информации собственника рынка, всем предпринимателям, желающим продолжить свою деятельность на данной территории, предоставлены другие торговые места, – пояснил Сергей Кладов. – Кроме того, сносимый объект расположен на муниципальном земельном участке, который планируется под ремонт автомобильной дороги, в рамках которого будет расширена проезжая часть, оборудованы тротуары.

Ранее между КУМИ и собственником рынка «Знаменский» была достигнута договоренность о добровольном демонтаже торгового объекта. Срок истек 10 марта. В дальнейшем все затраты будут взысканы с владельца рынка в судебном порядке. Кроме этого, будут применены штрафные санкции за самовольное занятие земельного участка.