В 2020 году доля заемщиков с одним кредитом упала до 10%

Пять лет назад процент начинающих заемщиков составлял 18%.

Согласно данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), доля активных заемщиков, в кредитных историях которых содержатся данные всего об одном кредите, в 2020 году сократилась с 11,2% до 10%.

При этом, по мере накопления большинством граждан кредитного опыта, новым заемщикам становится все сложнее получить свой первый кредит. Так, уровень одобрения по всем кредитам в 2020 году составил 33,9%, а заявки на первый кредит удовлетворялись лишь в 23,2% случаев.

«Количество розничных клиентов с информативной кредитной историей увеличивается. Это означает, что банки могут позволить «отсекать» начинающих заемщиков, кредитуя клиентов с высоким значением Персонального кредитного рейтинга (ПКР). Между тем, кредитный стаж и разнообразие привлекаемых гражданином займов в прошлом – важнейший фактор для расчета ПКР. Поэтому мы рекомендуем начинающим заемщикам сначала привлечь небольшой кредит или оформить кредитную карту, чтобы сформировать базовый рейтинг и потом его наращивать за счет добросовестного исполнения кредитных обязательств. Высокий ПКР в дальнейшем позволит рассчитывать на более выгодные условия по ипотеке или автокредиту», – советует генеральный директор НБКИ Александр Викулин.