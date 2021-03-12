В Приангарье перевыполнили программу переселения из ветхого жилья

В 2020 году программа переселения перевыполнена вдвое, сообщают в администрации области.

Это является 19 значением целевых показателей по России и третьим среди субъектов Сибирского федерального округа.

– До 1 сентября 2025 года необходимо ликвидировать около 400 тысяч квадратных метров непригодного жилья, в котором проживает свыше 22 тысяч человек. Мною даны поручения министерству строительства, дорожного хозяйства Иркутской области всесторонне проработать вопрос по комплексному развитию территорий, чтобы решить задачи по расселению граждан из аварийного жилья. Вся необходимая нормативная база будет утверждена до конца марта текущего года, – сказал губернатор.

Игорь Кобзев отметил, что механизм комплексного развития территорий, о котором шла речь, позволит Иркутской области выйти на принципиально новый уровень. Муниципалитетам в этом процессе важно создать условия для расселения граждан. Правительство области со своей стороны будет включаться в план по строительству социально-значимых объектов для соблюдения интересов граждан с учетом доступности и комфорта проживания.