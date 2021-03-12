Физкультурно-оздоровительный комплекс имени В.А. Михалёва открыли в Шелеховском районе

Физкультурно-оздоровительный комплекс имеет универсальный игровой зал, тренажерный зал, раздевалки, душевые, гардероб, тренерскую и инвентарную комнаты, сообщают в администрации области.

Территория спортивного комплекса благоустроена, сделано ограждение, готовы спортивные площадки. Здесь можно проводить тренировки, физкультурные и спортивные мероприятия по баскетболу, волейболу, мини-футболу, карате, настольному теннису и другим видам спорта.

Думой Большелугского муниципального образования было принято решение присвоить физкультурно-оздоровительному комплексу имя почётного жителя поселка Большой Луг Виктора Афанасьевича Михалёва, который внес значительный вклад в развитие физической культуры и спорта.