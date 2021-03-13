Скоростной поезд «Ласточка» впервые проехал по маршруту Иркутск – Улан-Удэ

Пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги на официальном сайте сообщила, что скоростной электропоезд «Ласточка» прошел испытания на участке Иркутск – Улан-Удэ и впервые проехал по этому маршруту.

Фото пресс-службы ВСЖД

«Во время движения специалисты определяли скоростные и габаритные параметры подвижного состава на горно-перевальном участке Большой Луг – Слюдянка, который относится к числу особо грузонапряженных, являясь при этом одним из самых сложных для вождения поездов», – говорится в сообщении.

Поездка прошла успешно, однако полные результаты испытаний будут представлены после обработки собранных данных.

Электропоезд «Ласточка» способен развивать скорость до 160 км/ч и работать на постоянном и переменном токе, отвечает повышенным требованиям к комфорту и безопасности. В составе предусмотрены вагоны разной классности. Подобные поезда сейчас курсируют на маршрутах Москва – Санкт-Петербург, Санкт-Петербург – Петрозаводск, Челябинск – Магнитогорск и других.