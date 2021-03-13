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Иркутский завод «Фармасинтеза» за 2020 год увеличил объем выпущенных лекарств на 15%

Компания «Фармасинтез» сообщила, что входящий в группу завод в городе Иркутске в 2020 году выпустил лекарств на 15% больше, чем в 2019-м, пишет «Коммерсантъ».

Рост обеспечили модернизация имеющегося и приобретение нового оборудования, совершенствование технологии производства, строительство и введение в эксплуатацию новых производственных мощностей. Кроме того, в 2020 году компания возобновила поставки ряда препаратов, отсутствовавших на рынке с 2018 года.

«Возобновление выпуска позволило вывести объемы продаж на докризисный уровень, а также сократить кредиторскую задолженность компании более чем в два раза», – сообщил производитель.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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