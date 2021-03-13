Две ледовые переправы закрыли в Приангарье

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что в Приангарье закрыли две ледовые переправы.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Иркутской области

В Балаганском районе в связи с окончанием работ подрядной организации закрыли технологическую переправу «Балаганск – Карьер» на Братском водохранилище.

В Боханском районе из-за неудавлетворительного состояния льда закрыли для всех видов транспорта переправу «Каменка – Свирск», ледовый покров на ней разрушен.

На закрытых «зимних» дорогах выставлены соответствующие дорожные знаки, съезды к ним перекрыты.