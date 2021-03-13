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Мамско-Чуйский район оказался в тройке лидеров по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно ее данным, в тройку лидеров по суточному приросту больных инфекцией в Приангарье вошел Мамско-Чуйский район.

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Из 195 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 63 (всего 20 534),
  2. в Усть-Илимске – 14 (всего 3 884),
  3. в Мамско-Чуйском районе – 13 (всего 196),
  4. в Иркутском районе – 12 (всего 3 858),
  5. в Ангарске – 11 (всего  5 467).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 20 534,
  2. Ангарск – 5 467,
  3. Усть-Илимск – 3 884,
  4. Иркутский район – 3 858,
  5. Братск – 3 375.

Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 58,5 тысячи людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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