Мамско-Чуйский район оказался в тройке лидеров по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно ее данным, в тройку лидеров по суточному приросту больных инфекцией в Приангарье вошел Мамско-Чуйский район.

Из 195 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 63 (всего 20 534), в Усть-Илимске – 14 (всего 3 884), в Мамско-Чуйском районе – 13 (всего 196), в Иркутском районе – 12 (всего 3 858), в Ангарске – 11 (всего 5 467).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 20 534, Ангарск – 5 467, Усть-Илимск – 3 884, Иркутский район – 3 858, Братск – 3 375.

Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 58,5 тысячи людей.