Мамско-Чуйский район оказался в тройке лидеров по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно ее данным, в тройку лидеров по суточному приросту больных инфекцией в Приангарье вошел Мамско-Чуйский район.
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12 марта 2021
Из 195 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 63 (всего 20 534),
- в Усть-Илимске – 14 (всего 3 884),
- в Мамско-Чуйском районе – 13 (всего 196),
- в Иркутском районе – 12 (всего 3 858),
- в Ангарске – 11 (всего 5 467).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 20 534,
- Ангарск – 5 467,
- Усть-Илимск – 3 884,
- Иркутский район – 3 858,
- Братск – 3 375.
Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 58,5 тысячи людей.