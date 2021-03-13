Власти Иркутской области потратят 21 млн рублей в 2021 году на развитие волонтерства

Правительство Иркутской области сообщило на официальном сайте, что планирует потратить в 2021 году 21 миллион рублей в 2021 году на развитие добровольчества. Такое решение было озвучено на коллегии министерства по молодежной политике региона.

«Наша задача – сохранить и развивать волонтерское движение в регионе. У нас есть волонтеры-медики, волонтеры чемпионата мира, волонтеры Победы. Но нужно развивать и другие направления, например, волонтерство в чрезвычайных ситуациях и экологическое волонтерство. Для этого нужно рассмотреть обучение молодежи в территориях. В 2021 году мы делаем еще больший упор на развитие молодежи», – приводятся в сообщении слова губернатора Приангарья Игоря Кобзева.

Сейчас, согласно данным Федерального статистического наблюдения, на территории Иркутской области зарегистрировано 86,5 тысячи волонтеров, более половины из них – добровольцы в возрасте от 14 до 35.