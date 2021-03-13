Отмененный концерт фестиваля «Звезды на Байкале» перенесли на 16 марта

Пресс-служба Иркутской областной филармонии сообщила на официальном сайте, что концерт Губернаторского симфонического оркестра Приангарья и начинающих музыкантов, который должен был пройти в рамках фестиваля «Звезды на Байкале» и который отменили, пройдет 16 марта. Ранее он должен был пройти 25 февраля.

Фото с сайта Иркутской филармонии

«Юные музыканты Елисей Мысин, Ольга Иваненко и их педагог, профессор Наталия Трулль выступят на сцене Иркутской областной филармонии совместно с Губернаторским симфоническим оркестром под управлением художественного руководителя и главного дирижёра Илмара Лапиньша», – говорится в сообщении.

Начало – в 18:30. Все приобретенные ранее билеты действительны. Также в кассе театра есть билеты в свободной продаже.