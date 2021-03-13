Доля заемщиков с одним активным кредитом в РФ снизилась за 5 лет до 10%

Национальное бюро кредитных историй сообщило, что доля россиян, кто впервые обращается за кредитом и в чьей кредитной истории лишь один активный кредит, снизилась за 5 лет до 10%, пишет «Коммерсантъ».

«Доля активных заемщиков, в кредитных историях которых содержатся данные всего об одном кредите, в 2020 году опустилась до 10%. Это на 1,2 п. п. ниже, чем годом ранее, следует из данных Национального бюро кредитных историй. Пять лет назад, для сравнения, их было 18%», – говорится в сообщении.

По словам экспертов, активное развитие потребительского кредитования началось сравнительно недавно – 10–15 лет назад, потому процесс сокращения доли таких заемщиков происходит естественным образом по мере насыщения рынка.

Так, в 2015 году в базе НБКИ было около 75 миллионов субъектов кредитных историй, а сейчас их уже больше 100 миллионов.