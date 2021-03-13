Самый большой в Северном полушарии нейтринный телескоп запустили на Байкале

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что на Байкале 13 марта запустили самый большой в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп.

Новый называется Baikal Gigaton Volume Detector, оно занимает кубический километр. Прибор позволяет проводить экспериментальные исследования в области нейтринной астрофизики.

«Я горжусь, что в Иркутском регионе есть профессионалы высочайшего уровня, способные решать подобные научно-исследовательские задачи. Они с успехом уже много лет занимаются исследованием озера Байкал. <…> Уверен, что наши ученые совершат настоящий прорыв в технологическом развитии страны. И мы сумеем создать самую передовую научную инфраструктуру для решения сложнейших исследовательских задач и найти нестандартные ответы на серьёзные вызовы современного мира», – отметил глава области.