Ветры до 27 м/с и метели будут наблюдаться в Иркутское области в течение всего дня

Пресс-служба ГУ МЧС России по региону сообщила, что сегодня в течение дня в Иркутской области ожидаются ветры до 27 м/с и метели.

В целом ожидается усиление северо-западного, западного ветра до 15-20 м/с, в западных, центральных и южных районах – до 22-27 м/с. Прогнозируются метели, ночью местами в западных, центральных районах, в горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья местами сильный снег, на дорогах снежный накат.

«Прохождение комплекса опасных метеорологических явлений находится на контроле Главного управления МЧС России по Иркутской области, где с целью принятия экстренных мер реагирования на возможные ЧС работает оперативный штаб», – отмечается в сообщении.