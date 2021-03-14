Электричество отключили в 78 населенных пунктах и 16 МО Приангарья из-за плохой погоды

ГУ МЧС по региону сообщило, что в профилактических целях из-за неблагоприятной погоды временно отключено электроснабжение 78 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях.

В частности, местами нет электричества в Нижнеудинском, Зиминском, Усольском, Иркутском, Нукутском, Ольхонском, Жигаловском, Ангарском, Боханском, Аларском, Эхирит-Булагатском, Балаганском, Куйтунском, Осинском, Усть-Удинском, Черемховском районах, а также в городах Иркутске и Ангарске.

Электроснабжение обещают вернуть ориентировочно 14 марта в 23:00 по местному времени.

Напомним, неблагоприятная погода с сильным ветром и метелями будет наблюдаться в регионе в течение всего дня.