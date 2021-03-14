МЧС попросило не сжигать чучело в честь Масленицы из-за ветра в Приангарье

ГУ МЧС России по региону попросило жителей Иркутской области не сжигать чучело в честь Масленицы из-за ветра, обращение размещено на официальном сайте министерства.

«Главное управление МЧС России по Иркутской области не рекомендует организаторам праздничных мероприятий проводить сжигание чучела Масленицы, запланированное на 212 площадках по всему региону. При сильном ветре высок риск пожарной опасности и распространения огня на большую площадь при сжигании Масленицы, а также при пожарах и различных огневых работах», – отмечается в сообщении.

Кроме того, как сообщает местная мэрия, из-за ветра отменены праздничные гуляния в Иркутске.