Шелеховский район – в тройке лидеров по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно ее данным, в тройку лидеров по суточному приросту больных инфекцией в Приангарье вошел Шелеховский район.

Из 193 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 71 (всего 20 605), в Усть-Илимске – 32 (всего 3 916), в Шелеховском районе – 16 (всего 775), в Иркутском районе – 13 (всего 3 871), в Черемхово – 11 (всего 1 131).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 20 605, Ангарск – 5 480, Усть-Илимск – 3 916, Иркутский район – 3 871, Братск – 3 379.

Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 58,7 тысячи людей.