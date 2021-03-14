Шелеховский район – в тройке лидеров по суточному приросту больных коронавирусом

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области. Согласно ее данным, в тройку лидеров по суточному приросту больных инфекцией в Приангарье вошел Шелеховский район.
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Из 193 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 71 (всего 20 605),
- в Усть-Илимске – 32 (всего 3 916),
- в Шелеховском районе – 16 (всего 775),
- в Иркутском районе – 13 (всего 3 871),
- в Черемхово – 11 (всего 1 131).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 20 605,
- Ангарск – 5 480,
- Усть-Илимск – 3 916,
- Иркутский район – 3 871,
- Братск – 3 379.
Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 58,7 тысячи людей.