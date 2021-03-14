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МЧС спасло 12 человек, попавших в сильную метель на Байкале

ГУ МЧС России по Иркутской области сообщило на официальном сайте, что сотрудники министерства спасли на Байкале группу из 12 человек, которая не смогла самостоятельно добраться до ближайшего населенного пункта из-за сильной метели.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Пешая группа туристов ждала помощи в палатках у мыса Огой. Туристов небольшими группами эвакуировали в безопасное место на берег залива Куркут.

По информации МЧС, на Байкале наблюдаются порывы ветра до 35 м/с, из-за чего в настоящее время выход и выезд на лед небезопасны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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