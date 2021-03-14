Синоптик рассказала, когда полностью закончатся метель и ветер в Иркутске

Замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова рассказала «Комсомольской правде – Иркутск», когда в столице Приангарья закончатся метель и сильный ветер.

«Полностью ветер стихнет только в ночь на 15 марта. После этого, сразу начнет снижаться температура», – сообщила эксперт.

Напомним, 14 марта на территории Иркутской области зафиксированы сильные порывы ветра до 27 м/с, на Байкале – до 35 м/с. Из-за непогоды были задержаны авиарейсы, отменены масленичные гуляния, осложнялось движение на переправах.