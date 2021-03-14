Финансовый аналитик предрек обвал доллара в конце апреля

Финансовый аналитик Андрей Кузнецов сообщил «Вечерней Москве», что на фоне роста стоимости нефтепродуктов российский рубль продолжает укреплять свои позиции, отчего в апреле может произойти проседание доллара и евро.

«В последнее время стоимость черного золота идет вверх, что естественным образом отражается на укреплении отечественной валюты, оттесняя доллар и евро. Дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, также сыграют в пользу рубля», – сообщил аналитик.

Эксперт уточнил, что в апреле стоимость единой европейской валюты не превысит 85,45 рубля против сегодняшних 87,8 рубля. Стоимость доллара же к концу второго весеннего месяца обрушится до 70–71 рубля.