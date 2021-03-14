Фасады четырех домов повредил ветер и оборвал провода на мосту в Иркутске

Администрация Иркутска сообщила, что ветер, который зафиксировали на территории Приангарья 14 марта, повредил фасады четырех многоквартирных домов и оборвал провода на Иркутном мосту. О повреждении домов пишет портал «ИрСити».

Повреждена облицовка фасадов на улице Багратиона, Карла Либкнехта, Мельничной и Сурнова. Последствия ветра будут устранять собственники жилья и УК. Также известно, что в одном доме вылетел балконный стеклопакет.

Обрыв проводов на мосту также в настоящее время устраняется, восстанавливается освещение.

Кроме того, известно о повреждениях дорожных знаков, обрывах веток и баннеров, их с тротуаров убирают дорожные службы.