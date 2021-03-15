Проведение масленицы отменили в Иркутске

Причиной стал сильный ветер. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Иркутска Виталий Барышников.

– При таких погодных условиях небезопасно проводить праздничные забавы, устанавливать столб, монтировать и сжигать чучело. Праздничная торговля и концерты также проводиться не будут, – уточнил заммэра.

Фасады четырех домов повредил ветер и оборвал провода на мосту в Иркутске. Повреждена облицовка фасадов на улице Багратиона, Карла Либкнехта, Мельничной и Сурнова.

Синоптик рассказала, когда полностью закончатся метель и ветер в Иркутске.