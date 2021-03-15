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Нидерланды приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

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Препарат не будут использовать в течение двух недель, сообщают РИА Новости.

Нидерланды приостанавливают на две недели использование вакцины от коронавируса разработки компании AstraZeneca, сообщает правительство страны.

Нидерландская вещательная корпорация (NOS) сообщает, что после объявления властей органы здравоохранения страны решили отменить 43 тысячи назначений на вакцинацию препаратом AstraZeneca.

Ранее сообщалось, что власти Австрии в качестве меры предосторожности решили приостановить использование партии вакцины AstraZeneca в связи со смертью одной привитой женщины и развитием тромбоэмболии у другой после получения прививки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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