В России появится новый налоговый вычет

Его получит новая категория граждан, сообщает Парламентская газета.

Это несовершеннолетние, ведущие активный образ жизни.

Депутаты предложили предоставлять налоговый вычет, если физкультурой занимается не только сам налогоплательщик. Вычет также можно будет получить, если на фитнес или секции ходят его несовершеннолетние дети, в том числе усыновлённые, а также подопечные.

«Важно заинтересовать занятиями спортом, фитнесом как можно большее число людей, сделать физкультурно-оздоровительные услуги максимально доступными, в том числе для молодых семей», — пояснил «Парламентской газете» один из авторов поправки, член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Валерий Скруг.

Он добавил, что данный вид налогового вычета будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но при этом его сумма не может превышать 120 тыс. руб. за налоговый период и при учете других социальных вычетов по НДФЛ.