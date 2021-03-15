5 признаков финансовых мошенников – ЦБ

Центральный банк РФ опубликовал советы, которые помогут клиентам банков распознать финансовых мошенников.

1. Незнакомец неожиданно связывается с вами

Кто-то сам вам звонит (пишет письмо, присылает ссылку и так далее). Вне зависимости от того, кем он представляется, — сотрудником банка, полиции, магазина, братом миллионера из Нигерии — и чего он хочет, надо быть осторожным. Помните: если кто-то незнакомый звонит вам, значит ему что-то нужно.

2. С вам говорят о деньгах

Важно помнить, что у мошенников единственная цель — ваши деньги. Ключ к ним — банковская карта. Жулики либо вынуждают человека самого отдать деньги, либо выуживают у него информацию (например, данные карты), которая позволит эти деньги украсть. Если вас просят перевести деньги на некий счет, заплатить налог, бронь, штраф, внести залог, аванс или совершить другие действия, связанные с денежным переводом или раскрытием данных карты, — это, скорее всего, мошенники.

Вам делают супер-выгодное предложение: щедрые выплаты, призы, невероятно привлекательные условия по кредитам и депозитам, инвестиционные продукты, обещающие огромную доходность. При этом вас убеждают, что нельзя упускать шанс получить сразу много денег, надо обязательно использовать уникальную возможность. Противоположная схема — вас пытаются запугать: деньги вот-вот украдут, спишут со счета, вы лишитесь потенциального дохода.

3. Вас просят сообщить данные

Банки обязаны отслеживать подозрительные операции со счетами своих клиентов. Если у банка возникает подозрение, что совершается несанкционированная операция, его представитель может связаться с владельцем счета и уточнить, действительно ли он совершает эту операцию. Владелец счета должен только подтвердить или не подтвердить операцию — на этом общение заканчивается. Мошенники же начинают выуживать разные данные: коды из SMS, номер карты, трехзначный код на ее обратной стороне, ПИН-код и так далее. Важно помнить, что настоящий сотрудник банка никогда и ни при каких обстоятельствах не будет запрашивать у человека данные его карты. Если кто-то пытается это сделать, прервите разговор — вы общаетесь с мошенником.

4. Вас выводят из равновесия

Мошенники работают с большим количеством людей. Им некогда долго возиться с каждым в отдельности. Кроме того, их задача — не дать жертве опомниться. Поэтому они всегда требуют от человека быстрого принятия решений, действуют уверенно и агрессивно.

5. На вас давят

Если вы чувствуете, что на вас давят, угрожают, ставят условие сделать покупку, совершить транзакцию «либо сейчас, либо никогда» — прерывайте общение. Это точно мошенники.

ВЫВОД

Не принимайте поспешных решений, положите трубку и наберите горячую линию вашего банка.