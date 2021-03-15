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В 2020 году инвестиции в Иркутскую область составили 395,3 млрд рублей

Это на 3,7% больше, чем в 2019 году, сообщает Иркутскстат. 

Крупными и средними организациями использовано 329,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал (на 5,9% больше, чем в 2019 году). Весомая доля областного объема инвестиций (73%) суммарно приходится на добывающие и обрабатывающие производства, организации транспортировки и хранения, из них увеличение объема отмечено только в добыче полезных ископаемых. 

Существенное увеличение произошло в ряде видов деятельности с относительно небольшим объемом вложений, в частности, в образовании и здравоохранении (на 48-64%). 

Снижение инвестиционной активности зафиксировали в:

  • сельском и лесном хозяйстве, 
  • энергетике
  • гостинично-общепитовском бизнесе,
  • финансовой и страховой,
  • профессиональной деятельности,
  • научной деятельности,
  • технической деятельности,
  • административной деятельности,
  • государственном управлении,
  • организациях культуры,
  • спорте,
  • досуге и развлечениях. 

Инвестиции осуществлялись, в основном, за счет собственных средств предприятий (57,9% общего объема). Удельный вес бюджетного финансирования – 10,7%, заемных средств – 6,3%, банковских кредитов - 2% 

Более половины общего объема приходится на вложения в нежилые здания и сооруженияОколо трети инвестиций направлено на развитие активной части основных фондов.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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