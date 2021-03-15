В 2020 году инвестиции в Иркутскую область составили 395,3 млрд рублей

Это на 3,7% больше, чем в 2019 году, сообщает Иркутскстат.
Крупными и средними организациями использовано 329,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал (на 5,9% больше, чем в 2019 году). Весомая доля областного объема инвестиций (73%) суммарно приходится на добывающие и обрабатывающие производства, организации транспортировки и хранения, из них увеличение объема отмечено только в добыче полезных ископаемых.
Существенное увеличение произошло в ряде видов деятельности с относительно небольшим объемом вложений, в частности, в образовании и здравоохранении (на 48-64%).
Снижение инвестиционной активности зафиксировали в:
- сельском и лесном хозяйстве,
- энергетике,
- гостинично-общепитовском бизнесе,
- финансовой и страховой,
- профессиональной деятельности,
- научной деятельности,
- технической деятельности,
- административной деятельности,
- государственном управлении,
- организациях культуры,
- спорте,
- досуге и развлечениях.
Инвестиции осуществлялись, в основном, за счет собственных средств предприятий (57,9% общего объема). Удельный вес бюджетного финансирования – 10,7%, заемных средств – 6,3%, банковских кредитов - 2%.
Более половины общего объема приходится на вложения в нежилые здания и сооружения. Около трети инвестиций направлено на развитие активной части основных фондов.