В 2020 году инвестиции в Иркутскую область составили 395,3 млрд рублей

Это на 3,7% больше, чем в 2019 году, сообщает Иркутскстат.

Крупными и средними организациями использовано 329,4 млрд рублей инвестиций в основной капитал (на 5,9% больше, чем в 2019 году). Весомая доля областного объема инвестиций (73%) суммарно приходится на добывающие и обрабатывающие производства, организации транспортировки и хранения, из них увеличение объема отмечено только в добыче полезных ископаемых.

Существенное увеличение произошло в ряде видов деятельности с относительно небольшим объемом вложений, в частности, в образовании и здравоохранении (на 48-64%).

Снижение инвестиционной активности зафиксировали в:

сельском и лесном хозяйстве,

энергетике ,

гостини чно -общепитовском бизнесе ,

-общепитовском бизнесе финансовой и страховой,

профессиональной деятельности ,

научной деятельности ,

технической деятельности ,

административной деятельности ,

государственном управлении,

организациях культуры,

спорте,

досуге и развлечениях.

Инвестиции осуществлялись, в основном, за счет собственных средств предприятий (57,9% общего объема). Удельный вес бюджетного финансирования – 10,7%, заемных средств – 6,3%, банковских кредитов - 2%.

Более половины общего объема приходится на вложения в нежилые здания и сооружения. Около трети инвестиций направлено на развитие активной части основных фондов.