Снежная зима увеличила продажи товаров для спорта в два раза

Длинная снежная зима привела к тому, что спрос на товары для зимних видов спорта вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, выяснили дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование», маркетплейс Goods.ru и ЮKassa. Россияне массово покупали горные лыжи, термоодежду и термосы, катались на коньках, лыжах и сноубордах. Их активность увеличила и количество страховых выплат по программе «Защита от травм».

По данным Goods.ru, в декабре 2020 — феврале 2021 спрос на товары для зимних видов спорта вырос вдвое, а на спортивную одежду и обувь — почти в пять раз. На увеличение продаж отлично поработал снег, которого сейчас в России с избытком, а в прошлую зиму было существенно меньше. Любители зимних видов спорта постарались наверстать упущенное, поэтому самыми популярными товарами сейчас стали горные лыжи и ботинки для них, а также термоодежда и термосы.

Оборот платежей через ЮKassa в интернет-магазинах спорттоваров вырос этой зимой на 51% по сравнению с таким же периодом годом раньше, число покупок увеличилось на 18%. При этом россияне стали тратить на коньки и лыжи больше денег. Средний чек за них составил 7647 рублей — это почти на треть больше, чем год назад.

Самыми дорогими покупками, по данным Goods.ru, в этом зимнем сезоне стали горнолыжная куртка Toni Sailer 2020-21 Aggi Fur Bright White за 126 041 рубль и сноуборд Burton Custom Flying V 2021 за 59 350 рублей.

Больше всего спортивных и туристических товаров этой зимой покупали жители Москвы и Московской области (62% общероссийских продаж). Средний чек здесь увеличился на 20% в категории товаров для зимних видов спорта и на 78% — в категории «Спортивная одежда и обувь».

Лыжи, коньки и сноуборды также активно приобретают в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Татарстане, Саратовской области, Пермском крае и Нижегородской области.

В топ-5 регионов по продажам спортивной одежды входят Санкт-Петербург и Ленинградская область, Свердловская область, Краснодарский край, Ульяновская и Нижегородская области. Средний чек на товары для зимних видов спорта в российских регионах в декабре 2020 — феврале 2021 вырос в 2,7 раза, на спортивную одежду и обувь — на 30%.

Зимние виды спорта считаются довольно травматичными: мало кому удается избежать ушибов и растяжений, катаясь на коньках или лыжах. Снизить риск последствий от несчастных случаев при занятиях зимними видами спорта помогает программа «Защита от травм» от «Сбербанк страхования».

— За эту зиму количество урегулированных страховых случаев по программе «Защита от травм» увеличилось у нас почти в 40 раз. Общая сумма выплат составила 177 млн рублей, средний размер выплаты — около 20 тыс. рублей. Полис можно оформить по подписке, самостоятельно выбрав срок и способ оплаты, а также определив, когда именно защита особенно необходима. Это особенно удобно для тех, кто увлекается, например, горными лыжами: риск получить травму для них актуален только зимой, поэтому клиент может приобрести полис, оплатив только необходимый ему период, будь то месяц или квартал, — Катрин Соомре, директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка.

Программа «Защита от травм» позволяет застраховаться от травм и временной нетрудоспособности в результате несчастного случая. По одному договору можно застраховать до 6 человек, в том числе не связанных родственными отношениями. Оформить подписк у на «Защиту от травм» можно в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Оплата осуществляется ежемесячно, ежеквартально или ежегодно. Страховая защита на месяц обойдётся в 267 рублей. Максимальные выплаты по программе соответствуют размеру выбранных страховых сумм и составляют 400 тыс., 500 тыс., 600 тыс., 800 тыс. или 1 млн рублей.