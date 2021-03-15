Московские работодатели всё чаще предлагают работу иркутским IT-специалистам

Служба исследований hh.ru провела анализ свыше 27 миллионов приглашений, отправленных работодателями из Москвы и регионов в ответ на отклики соискателей в течение 2020 года, чтобы выяснить, насколько компании стали активно искать сотрудников вне своего региона.

Московские работодатели

Выяснилось, что доля приглашений на собеседование соискателей из других регионов компаниями-работодателями из Москвы выросла к концу 2020 года до 49%, то есть практически половина приглашений на собеседование от столичных работодателей поступало специалистам, проживающим в регионах.

При этом, самые высокие показатели количества приглашений иногородних соискателей отмечены у московских компаний из сферы ИТ (3,2 млн приглашений), финансов (1 млн приглашений), телекоммуникаций и связи (338,3 тыс. приглашений) и добывающей отрасли (33,3 тыс. приглашений).

«Расширение географии найма персонала и поиск сотрудников вне своего региона стали устойчивым трендом на рынке труда в прошлом году. Один из драйверов этого процесса – массовый переход на «удаленку», который показал, что дистанционный формат работы позволяет не только эффективнее нанимать квалифицированных специалистов по всей стране, но еще и экономить на релокационных пакетах и зарплатах, за счет их разницы в регионах и Москве, например. Второй фактор – тотальный дефицит кадров в некоторых профсферах, например, в медицине, что стимулировало работодателей выходить за пределы родного региона для поиска специалистов, которых на рынке труда мало», - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.

В начале этого года в Иркутской области размещено более десяти вакансий с релокацией в Москву и около сотни предложений с удаленным режимом работы в московских компаниях. Большая часть вакансий предназначена для ИТ-специалистов: инженеров, разработчиков, аналитиков, тестировщиков. На дистанционную работу приглашают маркетологов, продажников, административный персонал, а также медиков.

Региональные работодатели

Что касается региональных компаний-работодателей, то доля приглашений соискателей, проживающих вне региона деятельности компании, выросла до 35%. Локальные работодатели стали все чаще рассматривать кандидатов вне своей географии, но при этом доля приглашений на собеседование кандидатов из Москвы невелика, всего 10%. То есть предпочтение отдают если не местным соискателям, то проживающим в других регионах страны.

Активнее всех стали приглашать кандидатов вне своего региона компании, оказывающие услуги для бизнеса (доля 65%), из добывающей отрасли (53%), из сферы искусства и культуры (53%) и информационных технологий (47%).

Подборка вакансий для жителей Иркутской области с релокацией в другой регион