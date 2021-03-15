Электроснабжение восстановлено, переправа действует, туристы спасены – МЧС

После шторма 14 марта ситуация в Иркутской области стабилизировалась, удалось избежать черезвачайных ситуаций и жертв, сообщает пресс-служба регионального МЧС

– Все населённые пункты Иркутской области, отключенные накануне от электроэнергии, по состоянию на утро 15 марта подключены, сообщает пресс-служба МЧС по Иркутской области. Такая превентивная мера позволила снизить риск аварий на линиях электропередач и избежать пожаров из-за перехлёста проводов при сильном ветре, – сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Иркутской области Роман Пешков.

Спасатели в течение суток осуществляли дежурство на акватории Малого Моря озера Байкал, где накануне днём порывы штормового ветра достигали 38 метров в секунду. Сотрудники ГИБДД регулировали движение по ледовой переправе для предотвращения возможных аварий. Расчисткой дорог занималась Дорожная служба Иркутской области. В настоящее время переправа на остров Ольхон функционирует в обычном режиме.

Кроме того, из-за ухудшения погодных условий спасатели успешно провели эвакуацию 13 туристов с острова Огой Ольхонского района. Пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Иркутской области патрулировали дороги, оказывая помощь водителям, чьи автомобили попали в снежный занос.