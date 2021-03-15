Четыре волонтёрских проекта в Иркутской области получат поддержку РУСАЛа

РУСАЛ подвел итоги грантового конкурса «Помогать просто», направленного на развитие корпоративного и городского волонтёрства. В результате экспертной оценки были определены 60 проектов-победителей, на реализацию которых компания в 2021 году направит более 5,1 млн рублей.

Участники конкурса — социальные предприниматели, некоммерческие организации, учреждения социальной сферы, государственные и муниципальные организации из семи регионов России — представили на рассмотрение экспертной комиссии 229 проектных заявок. Это инициативы, направленные на работу с социально незащищёнными группами населения и оказание шефской помощи социальным учреждениям, организацию безвозмездной профессиональной помощи (pro bono), а также на формирование волонтёрских сообществ и продвижение идей добровольчества. Максимальная сумма гранта для реализации каждого проекта — 100 тысяч рублей.

В Иркутской области победителями стали четыре проекта. Поддержку РУСАЛа получит инициатива братчанки Ольги Амосовой, направленная на социальную и трудовую интеграцию взрослых с ограниченными возможностями здоровья. Проект «Ты можешь быть любым» включает в себя еженедельные занятия по гончарному мастерству, где участники изготовят различные изделия (посуду, предметы быта и интерьера), которые будут продаваться и приносить им доход. Второе направление работы - званые обеды «Супачо», которые раз в неделю может посетить любой желающий. В рамках проекта «Неразлучные друзья» Братского педколледжа будет создан волонтерский отряд наставников-помощников, которые будут заниматься с детьми с ОВЗ физкультурой и проводить для них мастер-классы. А в ДДЮТ имени Е. Евтушенко появится школа юных волонтеров «Подорожник». В Тайшете эксперты решили поддержать проект «Вектор добра», где молодые волонтёры будут помогать пенсионерам и людям с инвалидностью.

«Грантовый конкурс «Помогать просто» даёт ресурс для добрых дел волонтёрам всех возрастов и профессий. Среди победителей этого года есть школьники и студенты, профессионалы своего дела и «серебряные» волонтёры. Здорово, что в наших городах с каждым годом становится всё больше активистов, готовых пробовать свои силы в социальных проектах», — отметил Рустам Закиев, директор департамента социальной политики РУСАЛа.

Администрирование и организационное сопровождение программы «Помогать просто» осуществляет Центр социальных программ РУСАЛа. Дополнительную информацию о конкурсе и полный список победителей можно найти на сайте Центра социальных программ РУСАЛа: https://fcsp.ru/program/pomogat_prosto/.

Традиции развития социальной сферы в городах присутствия РУСАЛа заложены основателем компании Олегом Дерипаска. Так, в 2004 году по его инициативе в РУСАЛе был создан благотворительный фонд «Центр социальных программ». Основная задача фонда — отбор и поддержка наиболее полезных и перспективных социальных инициатив с целью повышение качества социальной инфраструктуры, развитие городской среды, вовлечение жителей в совместную волонтерскую и общественно полезную деятельность.

Для справки:

Грантовый конкурс «Помогать просто» проходит в рамках одноименной социальной программы по развитию общегородского и корпоративного волонтерства. Она также включает в себя грантовый конкурс и акцию по озеленению «Зеленая волна», экологический марафон «День реки», ежегодный благотворительный Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!», а также партнерские мероприятия в рамках деятельности Национального совета по корпоративному волонтерству, участником которого является РУСАЛ.

География конкурса «Помогать просто» охватывает следующие регионы присутствия компании РУСАЛ: Красноярский край (Ачинск и Ачинский район, Дивногорск, Красноярск, Таежный, Шарыповский район), Волгоградская область (Волгоград), Иркутская область (Братск, Тайшет и Тайшетский район, Шелехов и Шелеховский район), Кемеровская область (Новокузнецк, Белогорск), Ленинградская область (Бокситогорск), Мурманская область (Кандалакша), Свердловская область (Каменск-Уральский, Краснотурьинск, Североуральск), Республика Хакасия (Саяногорск).