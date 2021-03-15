190 случаев коронавируса обнаружено за сутки в Приангарье

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса на территории Иркутской области на 15 марта 2021 года. Согласно информации, за последние сутки инфекцию обнаружили у 190 человек.

Выздоровели за день 29 чевлоек, скончались непосредственно от вируса – восемь человек.

С начала пандемии в регионе COVID-19 официально подтвердился у 58 923 людей.

Ранее сообщалось, что первым компонентом вакцины от коронавируса привили более 70 тыс. жителей Иркутской области, полный двукратный курс вакцинации получили 31 963 человек.