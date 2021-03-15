ВТБ Лизинг предлагает новую ŠKODA OCTAVIA с выгодой до 10%

ВТБ Лизинг предлагает клиентам автомобили ŠKODA OCTAVIA с преимуществом до 10% от рекомендованной розничной цены. Договор лизинга заключается сроком на 5 лет, аванс составляет от 10%. Предложение ограничено и действует до конца декабря 2021 г.

Новая ŠKODA OCTAVIA продается по цене от 1 443 000 руб. с НДС. При сроке лизинга в 5 лет лизинговый платеж за автомобиль составит около 17,4 тыс. рублей с НДС в месяц. При этом сэкономить на налогах можно будет более 580 тыс. рублей.

«Январь-февраль этого года показали, что спрос на автолизинг в России вернулся к росту, продукт востребован, и все большее число компаний и предпринимателей заинтересованы в его использовании. ŠKODA OCTAVIA при этом очень популярный в России автомобиль, особенно среди таксомоторных компаний, где мы сейчас наблюдаем восстановление и растущий интерес к пополнению и обновлению автопарка. Мы рады предложить нашим клиентам для приобретения в лизинг ŠKODA OCTAVIA на специальных условиях, разработанных совместно с Фольксваген Груп Рус и уверены, что сейчас акция будет особенно актуальна», - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития бизнеса автолизинга ВТБ Лизинг.

Для новой ŠKODA OCTAVIA предусмотрено три бензиновых четырёхцилиндровых двигателя и четыре варианта коробок передач. ŠKODA OCTAVIA является самой популярной моделью за 125‑летнюю историю чешской компании. С 1959 года было продано более 7 млн машин в 100 с лишним странах мира. В России ŠKODA также входит в число самых популярных марок легковых автомобилей.

Приобрести новую ŠKODA OCTAVIA можно, в том числе, в рамках предложения «Экспресс лизинг», которое не предусматривает предоставления финансовой отчетности клиента: запрашивается только анкета и паспорт генерального директора. Срок оформления документов по сделке в ВТБ Лизинг — от одного дня.