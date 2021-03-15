Почти 9 млн рублей суд обязал стройкомпанию выплатить жителю Иркутской области

Почти 9 миллионов рублей взыскано судебными приставами в пользу физического лица за неоплаченные ему услуги по строительству. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области.

Между организацией и гражданином был заключен договор на постройку здания в Шелехове с привлечением специальной техники физического лица. Сумма контракта составляла 12 миллионов рублей. Однако наниматель не выплатил положенную сумму в полном объеме, из-за чего мужчина обратился в суд.

Арбитражный суд Иркутской области обязал строительную компанию выплатить гражданину 8,6 млн рублей. Исполнительный лист поступил на принудительное исполнение в Шелеховское районное отделение судебных приставов.

– О возбуждении исполнительного производства директор организации был уведомлен. Также неплательщику разъяснены последствия неисполнения им долговых обязательств в добровольном порядке в установленный законом пятидневный срок, в том числе привлечение к уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ, – отметила судебный пристав-исполнитель отделения Марина Кобак.

Глава компании проявил сознательность и выполнил долговые обязательства. Денежные средства с депозитного счета отделения судебных приставов перечислены на расчетный счет взыскателя. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.