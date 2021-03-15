Весенний праздник чтения «День Ч» прошел в Усть-Куте и Иркутске

Праздник чтения для детей и взрослых, организованный Центром немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта и магазином «Кукуля», прошел при поддержке Иркутской нефтяной компании, администрации Усть-Кутского МО и администрации г. Иркутска 10-13 марта. Мероприятия «Дня Ч» с участием экспертов из Москвы и Санкт-Петербурга состоялись на нескольких площадках.

"День Ч" -2021.

Фото предоставлено организаторами.

Программа весеннего праздника чтения стартовала в Усть-Куте. Научный журналист из Москвы Илья Кабанов провел в северном городе три встречи для подростков и взрослых. В МОУ СОШ №9 и молодежном центре «БАМ» эксперт рассказал старшеклассникам о том, как выбрать профессию будущего, с читателями Усть-Кутской межпоселенческой библиотеки обсудил русскую историю в комиксах.

«Пожалуй, главное преимущество «живых» мероприятий перед онлайном – это возможность содержательных и ярких обсуждений после лекций, – поделился Илья Кабанов. – Такой бурной дискуссии, как на «Дне Ч» в Усть-Куте, у меня давно не было. Мы спорили с участниками о роботах, телепортации, экологии – кажется, обо всем на свете. Не всегда мне удавалось их переубедить, и это прекрасно. Надеюсь, они сохранят свою страсть к дискуссиям, и мы еще не раз сможем поучаствовать в дебатах».

"День Ч" -2021.

Фото предоставлено организаторами.

Иркутская программа «Дня Ч», посвященного искусству и креативному мышлению, прошла сразу на нескольких площадках. Так, 12 марта гости праздника чтения: научный журналист Илья Кабанов (г. Москва), театровед и автор комикса о кукольном театре Татьяна Шеремет (г. Санкт-Петербург), иллюстратор, художественный редактор издательства «Самокат» Влада Мяконькина (г. Москва), популяризатор изобразительного искусства, дизайнер, автор блога ARTLIKBEZ Анастасия Сосновская (г. Иркутск) – встретились с педагогами и учениками ОК «Точка будущего» на дискуссии и мастер-классах.

«Для нас эти встречи важны не только своей атмосферностью, знакомством с интересными людьми, но и хорошей привычкой и вкусом к чтению, привычкой видеть в книге инструмент работы учителя», – отметила руководитель Буклаба «Гагарин» в «Точке будущего» Ирина Корюхина.

"День Ч" -2021.

Фото предоставлено организаторами.

Разговор о креативном мышлении и роли искусства в воспитании и образовании детей продолжился дискуссией «Зачем детям изучать искусство в эпоху цифровых технологий?» с участием представителей Франции, Германии, Швейцарии в Центре немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта.

Лекторий для взрослых в ТВЦ «Галерея Revолюция» 13 марта также начался с общения экспертов на тему «Нужно ли нам искусство?». Кроме этого, перед аудиторией родителей и педагогов выступила иллюстратор Влада Мяконькина с лекцией «Обложка книги: искусство или реклама?». Научный журналист Илья Кабанов рассказал о креативности в науке и представил главные открытия 2020 года. Отдельная программа была организована для подростков: популяризатор изобразительного искусства Анастасия Сосновская поделилась со школьниками, как вести свой блог об искусстве, а документальный фотограф Антон Климов провел мастер-класс по фотографии.

«Мне очень понравился формат праздника, и основная тема была такая, что невозможно было пропустить ни один вопрос, все темы задевали за живое, – поделилась впечатлениями спикер «Дня Ч», художественный редактор издательства «Самокат» Влада Мяконькина. – Отдельно хочу поблагодарить аудиторию. Люди, которые приходили и участвовали в дискуссиях, очень вдохновили на дальнейшую работу, до сих пор с ними мысленно разговариваю».

"День Ч" -2021.

Фото предоставлено организаторами.

Детская программа «Дня Ч» в этот раз была реализована на площадке Иркутского областного театра кукол «Аистёнок». Детей 6-10 лет ждала экскурсия по закулисью, а также мастер-класс театроведа, автора научно-популярного комикса о театре кукол Татьяны Шеремет по созданию своего домашнего театра. Эксперт также встретилась с родителями и педагогами, рассказав, чем им могут быть полезны современная детская литература и кукольный театр.

«Объединив театр и литературу в мероприятиях «Дня Ч», мы смогли познакомиться с новыми будущими зрителями и читателями, – отметила Маргарита Подкорытова, заместитель директора театра кукол «Аистёнок». – «День Ч» подарил возможность поговорить о важном и настоящем, о том, что на душе у современного подростка, и как через современную литературу и театр кукол можно провести нить между разными поколениями и почувствовать, увидеть действительность не своим, привычным взглядом, а поставив себя на место ребенка или подростка, который живёт, любит, ищет, отчаивается и открывает себя здесь и сейчас, в нашей реальности, с её противоречивыми возможностями и событиями».

"День Ч" -2021.

Фото предоставлено организаторами.

Основные события «Дня Ч» транслировались в прямом эфире на YouTube-канале праздника. Записи дискуссий, лекций, мастер-классов будут опубликованы на канале в течение недели.

«День Ч» – праздник чтения для детей и взрослых. Проводится в Иркутске с 2018 года, в Усть-Куте – с 2019 года. Формат мероприятия предполагает знакомство с миром книг для всех возрастных групп: отдельная программа готовится для детей, подростков, родителей и педагогов. Проект праздника «День Ч» вошел во всероссийский Образовательный атлас «100 проектов про чтение. Молодежные инициативы — 2018», а в 2019 году был признан лучшим на VI Международном педагогическом форуме в г. Сочи.

Группы праздника чтения «День Ч» в соцсетях:

Фейсбук: https://www.facebook.com/prazdnikchtenia/

ВКонтакте: https://vk.com/prazdnikchtenia

Инстаграм: https://www.instagram.com/prazdnikchtenia/

Сайт: http://prazdnikchtenia.ru/

Центр немецкого языка имени Вильгельма фон Гумбольдта – лицензированный партнер Гёте-Института – работает в Иркутске с 2009 года. Основная специализация – курсы немецкого языка, поддержка в регионе культурных проектов и развитие культурных, академических и экономических связей с Германией. На базе Центра работает экзаменационный центр: в Иркутске можно сдать международные экзамены для последующей работы, учебы или практики в Германии, пройти подготовку к международным экзаменам по немецкому и английскому языкам.

Детский магазин «Кукуля» – иркутский магазин натуральных игрушек и интересных книг для детей и взрослых, культурное пространство для иркутских детей и родителей. «Кукуля» регулярно проводит проекты, направленные на популяризацию чтения в городе («Книжная поляна»). Директор «Кукули» Мария Бызова совместно с детским издательством «Настя и Никита» (г. Москва) организовала сбор средств на издание детской книги о Байкале (вышла в мае 2018 года).

ООО «Иркутская нефтяная компания» (ИНК) – крупнейший частный производитель углеводородного сырья в Восточной Сибири. Предприятие проводит геологическое изучение, разведку и разработку 51 участка недр на территории Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Красноярского края. Компания основана в 2000 г. иркутскими предпринимателями, основные акционеры – председатель совета директоров Николай Буйнов и генеральный директор Марина Седых.

ИНК уделяет значительное внимание развитию социальной и культурной сферы в регионах присутствия: в частности, поддерживает творческие акции и фестивали, на долгосрочной основе помогает музеям, библиотекам и домам культуры, с каждым годом увеличивая перечень спонсируемых проектов.