«Остался один день!» – Сбер приглашает школьников Иркутской области в проект развития предпринимательских навыков

15 марта завершается приём заявок на участие в программе развития предпринимательских навыков для школьников - SberZ. Принять участие в акселераторе могут учащиеся с 8 по 11 класс любой школы страны, в том числе ученики образовательных учреждений Иркутской области. Подать заявку можно на сайте https://sber-z.sberclass.ru/

Программа- акселератор помогает подросткам развить навыки XXI века и освоить основы предпринимательства: участники проекта пройдут весь цикл создания собственного бизнеса – от генерации идеи до запуска проекта, а также получат доступ к знаниям и советам от лучших предпринимателей России и руководителей экосистемы Сбера.

Благодаря акселератору ученики 8‒11-х классов:

– научатся создавать свой собственный бизнес-проект с нуля и работать в команде;

– найдут новых друзей и выстроят нетворкинг, который поможет им в будущем;

– узнают, как стартапы превращаются в продукты экосистемы Сбера и задают тренды на рынке;

– смогут получить предложения о сотрудничестве от компаний-партнёров экосистемы Сбера, а также преференции от ведущих вузов страны.

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением Сбербанка:

«Современные школьники сегодня с раннего возраста начинают активно интересоваться возможностью самостоятельного заработка, вопросами организации собственного дела и это отражает сегодня ситуацию в экономической сфере наших регионов, предпринимательство активно развивается и наш акселератор дает прекрасную возможность подрастающему поколению развивать у себя предпринимательское мышление. Программа обучения в акселераторе SberZ расширила географию участников, в ней могут обучаться и школьники Иркутской области. Сегодня важный день, те, кто еще это не сделал- успевайте. Это возможность получить не только профильные знания, но и научиться командному общению, навыкам распределять задачи внутри коллектива, научиться мыслить стратегически, ставить долгосрочные цели и достигать их».

Узнать подробнее о проекте и подать заявку на участие можно на сайте акселератора https://sber-z.sberclass.ru/