Банк «Приморье» снижает ставки на популярные кредитные продукты

Банк «Приморье» снизил минимальную ставку по потребительским кредитам и рефинансированию кредитов, оформленных в сторонних банках. Теперь получить деньги на любые цели можно от 6,9% годовых*.

— Мы отмечаем, что наши клиенты вновь стали больше путешествовать, выбирая маршруты по России, снова заботятся об обновлении гардероба, бытовой техники для дома или покупке хороших подарков на праздники. Выгодные ставки и удобные программы кредитования от Банка «Приморье» позволяют делать это с минимальной нагрузкой на личный бюджет, — комментирует заместитель Председателя правления — директор департамента розничного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Анна Талызина. — Что касается рефинансирования, то предложение от Банка «Приморье» позволит объединить несколько кредитов в один, снизив процентную ставку, размер ежемесячных платежей, уменьшив переплату по кредиту, а также взять дополнительные средства на необходимые расходы.

Оформить кредит можно как в офисах, так и дистанционно: оставить заявку можно на сайте Банка «Приморье» или в мобильном приложении**. Подробную информацию о кредитах можно уточнить у специалистов Контакт-центра Банка «Приморье» по круглосуточному бесплатному номеру: 8 800 200 20 86.

* Ставка действует для клиентов, оформивших кредит от 300 000 рублей на срок от 6 до 12 мес. при оформлении страхования жизни в аккредитованных банком страховых компаниях и подтвердивших доход одним из следующих документов: справка 2-НДФЛ или выписка/справка об операциях по открытому в стороннем банке зарплатному счету/счету карты клиента. Максимальная ставка по потребительскому кредиту составляет 18%, максимальный срок — до 60 месяцев.

** Мобильное приложение «Банк «Приморье» доступно для клиентов — держателей пластиковых карт Банка «Приморье». Подробная информация — на сайте.