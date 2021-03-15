«Бонус-треки» — новый плейлист от «СберСпасибо» в СберЗвуке

Программа лояльности «СберСпасибо» выпустила плейлист для меломанов в аудиосервисе СберЗвук — в нём собраны песни обо всём, что можно купить за бонусы.

Плейлист «Бонус-треки» уже доступен бесплатно на сайте или в приложении СберЗвук. Для того чтобы его найти, достаточно ввести в поиск название «Бонус-треки» — там слушатель найдёт 30 популярных и горячо любимых меломанами композиций. Команда программы лояльности «приготовила» их специально с секретным ингредиентом — в треках упоминается то, что можно обменять на бонусы от «СберСпасибо».

Стать постоянным слушателем СберЗвука можно, подключив подписку СберПрайм, в которой, помимо стримингового сервиса, есть ещё восемь выгодных предложений от Сбера.

А клиентам «СберСпасибо» подписка доступна в обмен на бонусы. Купоны на подписку номиналом 1, 3, 6 или 12 месяцев можно приобрести на сайте или в мобильном приложении программы лояльности. Акция продлится до 21 сентября 2021 года.

Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» ПАО Сбербанк, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо»:

– Весной как-то по-особенному звучат даже горячо любимые и знакомые песни. Поэтому мы не стали изобретать велосипед, а собрали те треки, которые сами любим и слушаем этой весной. Плейлист ʺБонус-трекиʺ получился ярким и смелым — как и наши предложения с бонусами. Приятного прослушивания и выгодных покупок!

Вадим Пугин, директор по маркетингу СберЗвука:

– Музыка — это универсальный язык для общения: с помощью плейлиста можно легко рассказать о себе, поделиться чувствами, создать нужную атмосферу. Совершать покупки тоже приятнее под правильную музыку. Особенно когда внутри подборки — песни с говорящими названиями. Вместе со ʺСберСпасибоʺ мы собрали тёплый весенний плейлист-послание, который играет не только эстетическую роль, но и вполне житейскую: в названиях треков зашифрованы продукты и услуги со скидками.