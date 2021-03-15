Новый рекорд Гиннесса планируют установить на Байкале

Завтра, 16 марта, в 13:00 на Бухте Змеиная Ольхонского района Иркутской области знаменитый российский фридайвер Алексей Молчанов планирует установить новый рекорд Гиннесса и нырнуть на 80 метров под Байкальским льдом.

В настоящее время Алексею также принадлежит мировой рекорд по погружению в теплых водах – в ноябре 2020 россиянин нырнул на 113 метров в рамках международных соревнований AIDA в Египте, побив прошлый рекорд француза Арно Жеральда. А ранее летом 14-кратный чемпион мира установил другой рекорд Гиннесса, проплыв подо льдом Амерьевского доломитового карьера 180 метров в моноласте.

Новый рекорд станет 21-м в копилке титулованного спортсмена и президента ассоциации фридайверов “Федерация Фридайвинга”.

Алексей Молчанов – носитель «философии фридайвинга», амбассадор океана, самый глубинный человек в истории соревновательного фридайвинга. По данным ВикипедиЯ, он установил первый мировой рекорд по фридайвингу в 2008 году в дисциплине «ныряние в длину в ластах в бассейне», в которой проплыл под водой 250 метров в моноласте на задержке дыхания. С тех пор он сосредоточился на глубинных дисциплинах и начал соревноваться в открытом море.