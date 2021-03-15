«Начинающий фермер»: первый этап конкурса пройден

В актовом зале Иркутского государственного университета имени А.А. Ежевского при поддержке Россельхозбанка состоялась торжественная церемония открытия первого этапа бизнес-конкурса «Начинающий фермер».

Конкурс проводится ежегодно среди школьников и студентов аграрных ВУЗов и ССУЗов страны, чтобы развить у молодых аграриев навыки бизнес-планирования и управления в сельском хозяйстве сельскохозяйственными организациями. Первый этап конкурса реализуется на региональном уровне, затем лучшие проекты рекомендуются к участию в федеральной ведомственной целевой программе «Поддержка начинающих фермеров» и направляются на практику в другие страны.

Иркутский региональный филиал АО «Россельхозбанк» уже второй год принимает участие в бизнес-игре не только в качестве спонсора, но и как эксперт в сфере экономики и финансов: директор филиала Наталья Баркова -, входит в состав экспертного жюри и оценивает бизнес-проекты участников.

«В прошлом году, нам, членам жюри, пришлось оценивать проекты дистанционно – возможно, в плане беспристрастности эта оценка была более объективной и взвешенной, но у ребят отсутствовала возможность некоторого экспромта, возможность показать свой бизнес с определенным характером, «оживить» свой проект. Поверьте, не всегда успех предприятия зависит от правильных цифр, зачастую успех – это люди, которые рискнули, не побоялись и первыми поверили в себя и в свою идею», - подчеркнула Наталья Баркова, пожелав участникам успеха в презентации проектов.

В отличие от прошлого года, команды-участники представляли свои работы для членов жюри в отдельной аудитории института, была возможность презентовать проекты с рекламными слоганами, яркой визуализацией и оперативными объяснениями. Оценку работам давали члены жюри: представители министерства сельского хозяйства, коллегия крупного сельхозпредприятия «АгроБайкал», сотрудники Иркутского филиала Россельхозбанка, профильные ведомства и коллективы.

«Конкурс «Начинающий фермер» для нас стал доброй традицией. Мы видим заинтересованность молодежи в одной из самых значимых на сегодняшний день специальности – сфера сельского хозяйства. Желаем всем участникам успехов, надеемся, что один из вас будет представлять Иркутскую область на международном уровне», - отметила в приветственной речи первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Наталья Жилкина.

«Думаю, все присутствующие согласятся с тем, что сельское хозяйство в России, и в Иркутской области развивается динамично. И этот конкурс, бизнес-игра – это часть развития сельского хозяйства. Здесь вы можете найти себя, посмотреть на что вы способны, и внести свою лепту в развитие не только экономики страны, но в общее развитие всего нашего государства. Приняв решение участвовать в этой игре, каждый из вас наверняка осознал, что для составления удачного проекта необходимы знание в различных сферах: знать немного о растениеводстве, иметь представление о том, как развивается животноводство, основы экономики, цифровизации, энергетики… И эта комплексность знаний позволяет вам, как будущим специалистам, развиваться и достигать определенных высот. Вы в самом начале этого пути, но я хочу, чтобы вы понимали, что нужно развиваться постоянно и достигать своих вершин и целей, для того чтобы найти себя в этой жизни – для себя, для людей, которые вас окружают и для страны!», - пожелал участникам проректор ИРГАУ Ярослав Иваньо.

Команды отправились защищать свои проекты перед экспертным жюри и ждать результатов после подведения итогов. Победители будут объявлены после 17 марта, и приглашены на торжественное награждение.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.