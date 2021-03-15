Житель Усолья перевел лжесотрудникам ЦБ свыше двух миллионов рублей

30-летний житель города Усолье-Сибирское Иркутской области лишился крупной суммы денег. Мужчина оформил кредиты и кредитные карты в восьми разных банках и совершил переводы на 60 телефонных номеров, продиктованные мошенниками.

Полицеские выяснили, что мужчине на телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности Центрального банка. Лжеспециалист сообщил, что «произошла утечка данных» и теперь злоумышленники попытаются от имени усольчанина оформить и взять кредиты в коммерческих банках. По словам псевдосотрудника, необходимо действовать быстро и в тех банках, где работники безопасности не могут помочь предотвратить хищения, самому оформить займы, а затем перевести полученные суммы «на ячейки», привязанные к номерам телефонов.

Потерпевший в течение четырех дней посетил офисы восьми указанных ему банков, где оформил кредиты или кредитные карты. Все деньги, которые 30-летний мужчина получил, он отправил посредством банкоматов на более чем 60 телефонных номеров.

В общей сложности мужчина перечислил два миллиона 140 тысяч рублей.

Осознание, что стал жертвой обмана, к усольчанину пришло только после того, как он поговорил с отцом, который сразу же понял, что это были аферисты.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».