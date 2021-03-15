Иркутск, Усть-Илимск, Ангарск – в тройке лидеров по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области на 15 марта 2021 года.

Из 190 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 54 (всего 20 669), в Усть-Илимске – 46 (всего 3 962), в Ангарске – 38 (всего 5 518), в Иркутском районе – 18 (всего 3 889), в Братске – 14 (всего 3 393).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 20 659, Ангарск – 5 518, Усть-Илимск – 3 916, Иркутский район – 3 962, Братск – 3 393.

Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 58,9 тысячи людей.