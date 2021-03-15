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Иркутск, Усть-Илимск, Ангарск – в тройке лидеров по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области на 15 марта 2021 года.

Из 190 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 54 (всего 20 669),
  2. в Усть-Илимске – 46 (всего 3 962),
  3. в Ангарске – 38 (всего 5 518),
  4. в Иркутском районе – 18 (всего 3 889),
  5. в Братске – 14 (всего  3 393).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 20 659,
  2. Ангарск – 5 518,
  3. Усть-Илимск – 3 916,
  4. Иркутский район – 3 962,
  5. Братск – 3 393.

Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 58,9 тысячи людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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