Иркутск, Усть-Илимск, Ангарск – в тройке лидеров по суточному приросту больных COVID-19

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса на территории Иркутской области на 15 марта 2021 года.
Из 190 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 54 (всего 20 669),
- в Усть-Илимске – 46 (всего 3 962),
- в Ангарске – 38 (всего 5 518),
- в Иркутском районе – 18 (всего 3 889),
- в Братске – 14 (всего 3 393).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 20 659,
- Ангарск – 5 518,
- Усть-Илимск – 3 916,
- Иркутский район – 3 962,
- Братск – 3 393.
Всего в Приангарье с начала пандемии коронавирусом заразились 58,9 тысячи людей.