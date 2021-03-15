Альфа-банк нанял Моргенштерна директором по работе с молодежью

Альфа-банк нанял на работу российского рэпера Алишера Моргенштерна, создав специально под него должность директора по работе с молодежью. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу банка.



– Алишер настроен на серьезную работу и обещал, что нам не придется за него краснеть. Моргенштерн будет ходить в офис, как и все, участвовать в планерках и отчитываться за результаты, – заявил директор по маркетингу и коммуникациям Альфа-банка Алексей Гиязов.

По словам Гиязова, исполнителю поставлена конкретная цель — привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов.

Ранее, ФАС назвала непристойным клип Моргенштерна и Альфа-банка. Ведомство усмотрело признаки нарушения законодательства о рекламе в действиях создателей опубликованного в конце 2020 года ролика с участием известного рэпера Моргенштерна под названием «Клип за 10 лямов». Регулятор считает, что созданный в ролике образ сотрудниц Альфа-банка «вызывающим и непристойным». Девушки появляются в кадре в рубашках с «чрезмерно откровенным» вырезом, через который «виднеется нижнее белье».По мнению ведомства, «созданный в рекламе образ противоречит реальному образу сотрудников банка».